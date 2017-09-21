Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Резцова выиграла, Гербулова – 2-я, Юрлова – 3-я
В Чайковском стартовал чемпионат России по летнему биатлону. В первый день турнира прошла индивидуальная гонка у женщин. Победу одержала Кристина Резцова.
Летний биатлон
Чемпионат России
Чайковский
Индивидуальная гонка
Женщины
1. Кристина Резцова – 47.17,4 (2)
2. Наталья Гербулова – 9,0 (1)
3. Екатерина Юрлова – 25,3 (2)
4. Валентина Телицина – 34,2 (2)
5. Виктория Сливко – 34,2 (0)
6. Ольга Подчуфарова – 37,7 (2)
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.
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