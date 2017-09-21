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    Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Резцова выиграла, Гербулова – 2-я, Юрлова – 3-я

    Теги сборная России жен результаты летний биатлон Анастасия Загоруйко (Романова) Екатерина Юрлова-Перхт Ольга Якушова (Галич) Екатерина Шумилова чемпионат России по летнему биатлону Дарья Виролайнен Ирина Услугина (Трусова) Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева Ольга Подчуфарова Галина Нечкасова Ольга Шестерикова Кристина Резцова Виктория Сливко Светлана Миронова Екатерина Мошкова

    В Чайковском стартовал чемпионат России по летнему биатлону. В первый день турнира прошла индивидуальная гонка у женщин. Победу одержала Кристина Резцова.

    Летний биатлон

    Чемпионат России

    Чайковский

    Индивидуальная гонка

    Женщины

    1. Кристина Резцова – 47.17,4 (2)
    2. Наталья Гербулова – 9,0 (1)
    3. Екатерина Юрлова – 25,3 (2)
    4. Валентина Телицина – 34,2 (2)
    5. Виктория Сливко – 34,2 (0)
    6. Ольга Подчуфарова – 37,7 (2)

    ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

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