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    Российские чемпионы Пхенчхана-2018 получат по 4 миллиона рублей

    Теги сборная России сборная России жен Дмитрий Медведев Пхенчхан-2018

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам, которые завоюют медали на Олимпиаде и Паралимпиаде в Пхенчхане.

     «Подписанным распоряжением устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 млн рублей – за золотую медаль, 2,5 млн рублей – за серебряную медаль, 1,7 млн рублей – за бронзовую медаль», – говорится в распоряжении.

    Размер вознаграждения за медали Пхенчхана-2018 соответствуют суммам, которые получили призеры трех последних Олимпиад – летних Лондона-2012 и Рио-2016 и домашних Игр в Сочи-2014.

    Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля, Паралимпийские – с 9 по 18 марта.

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