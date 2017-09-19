Российские чемпионы Пхенчхана-2018 получат по 4 миллиона рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о денежном вознаграждении российским спортсменам, которые завоюют медали на Олимпиаде и Паралимпиаде в Пхенчхане.

«Подписанным распоряжением устанавливается размер денежного вознаграждения российским спортсменам: 4 млн рублей – за золотую медаль, 2,5 млн рублей – за серебряную медаль, 1,7 млн рублей – за бронзовую медаль», – говорится в распоряжении.

Размер вознаграждения за медали Пхенчхана-2018 соответствуют суммам, которые получили призеры трех последних Олимпиад – летних Лондона-2012 и Рио-2016 и домашних Игр в Сочи-2014.

Олимпийские игры пройдут в Южной Корее с 9 по 25 февраля, Паралимпийские – с 9 по 18 марта.