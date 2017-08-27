Светлана Слепцова: «Во мне затаилась обида, что не взяли в основную команду. Не взяли не по-честному»

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова рассказала о своих отношениях с руководством Союза биатлонистов России (СБР).

«Вообще у меня были мысли закончить в Чайковском еще в мае, несмотря ни на что. Во мне затаилась какая-то обида, что не взяли в основную команду. Не взяли не по-честному. Я всегда говорила об этом. Подключили только в резервную команду.

— Вы говорили, что вас не хотели брать в Чайковский.

— Говорили: «Почему Слепцова? Она же возрастная спортсменка. Давайте возьмем молодых». Но наш тренер Виталий Норицын всегда отстаивает спортсменов. Он сказал, что я в неплохой форме. Тем более закрывает чемпионат мира резервная команда. Могу только предполагать, но всегда, когда возникает моя фамилия, то меня вычеркивают из списка. Не знаю почему.

— Существует панибратство в сборной?

— Не в сборной. Это идет от руководства. У нас как-то не сложились отношения. Они не хотят меня видеть в команде, потому что я возрастная спортсменка. Не было никаких личных конфликтов. Только, наверное, по этой причине.

— Как вы реагируете на критику? Задевает мнения фанатов?

— Уже нет. Я это все пережила. Поначалу все было болезненно, когда читала комментарии людей. Вообще не понимала, как они вообще могут такое говорить. Люди не понимают, как мы здесь живем. Сейчас все понимаю. Пишу: «А кто вы по жизни, чтобы меня осуждать возле телевизора?».

Например, сегодня в комментариях написали: «У нее никогда не было никакой спортивной карьеры». О чем можно с этими людьми разговаривать? Я вообще не обращаю на таких внимание. У меня есть искренние болельщики, их много. Есть близкие люди и друзья. Мне этого достаточно», – сказала Слепцова.