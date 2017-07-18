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    Шипулин намерен защитить диссертацию по теме детского спорта

    Теги сборная России Антон Шипулин

    Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о кандидатской диссертации, которую он планирует защитить в Уральском федеральном университете.

    Российский биатлонист намерен защитить работу по теме определения предрасположенности детей к тому или иному виду спорта и прогнозированию хронических заболеваний.

    «Тема кажется актуальной, сейчас мы планируем собирать материал, есть предварительные договоренности с министром спорта области Леонидом Рапопортом, возглавляющим вузовскую кафедру управления в сфере спорта», – сказал Шипулин.

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