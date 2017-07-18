Шипулин намерен защитить диссертацию по теме детского спорта

Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о кандидатской диссертации, которую он планирует защитить в Уральском федеральном университете.

Российский биатлонист намерен защитить работу по теме определения предрасположенности детей к тому или иному виду спорта и прогнозированию хронических заболеваний.

«Тема кажется актуальной, сейчас мы планируем собирать материал, есть предварительные договоренности с министром спорта области Леонидом Рапопортом, возглавляющим вузовскую кафедру управления в сфере спорта», – сказал Шипулин.