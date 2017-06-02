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    Королькевич включен в список Минспорта на следующий сезон тренером женской сборной

    Теги сборная России жен СБР Сергей Коновалов Министерство спорта России Владимир Королькевич Сергей Косилов

    Словенский тренер Владимир Королькевич вошел в список специалистов, которые будут работать со сборной России по биатлону в следующем сезоне. Официальный документ, утвержденный заместителем министра спорта России Сергеем Косиловым, опубликован на сайте Министерства спорта Российской Федерации.

    В документе указана должность Королькевича – тренер женской команды, а его основным местом работы значится Союз биатлонистов России (СБР). Должность старшего тренера женской сборной в списке занимает Сергей Коновалов.  

    Ранее сообщалось, что назначение Королькевича в сборную России сорвалось, а его кандидатура не была утверждена из-за финансовых проблем в СБР.

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