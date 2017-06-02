Королькевич включен в список Минспорта на следующий сезон тренером женской сборной

Словенский тренер Владимир Королькевич вошел в список специалистов, которые будут работать со сборной России по биатлону в следующем сезоне. Официальный документ, утвержденный заместителем министра спорта России Сергеем Косиловым, опубликован на сайте Министерства спорта Российской Федерации.

В документе указана должность Королькевича – тренер женской команды, а его основным местом работы значится Союз биатлонистов России (СБР). Должность старшего тренера женской сборной в списке занимает Сергей Коновалов.

Ранее сообщалось, что назначение Королькевича в сборную России сорвалось, а его кандидатура не была утверждена из-за финансовых проблем в СБР.