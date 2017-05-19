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    WADA не получит право применять санкции к Национальным олимпийским комитетам до Пхенчхана-2018

    Теги допинг WADA Крэйг Риди Пхенчхан-2018

    Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что организация не успеет получить право применять санкции к Национальным олимпийским комитетам и международным федерациям до Игр-2018.

    «Не думаю, что нам удастся получить это право до Олимпиады в Пхенчхане. Это не самый срочный вопрос, так как для нас принципиально сделать единый международный антидопинговый стандарт, который бы включал себя требования по лабораториям и самой процедуре тестирования.

    Мы хотим, чтобы в будущем все участники спортивного движения подчинялись одним правилам соответствия. Это делается ради повышения антидопингового соответствия во всем мире», – сказал Риди.

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