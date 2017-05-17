Бывший старший тренер женской сборной России Валерий Медведцев рассказал о причинах ухода из команды.

«Конфликт с главным тренером у меня случился в самом начале сезона, когда я представил свой план работы. Касперович мало того, что отверг его сразу, но и при каждом удобном случае говорил спортсменкам, что такой работы никто из них не выдержит, а значит и не «побежит», и что у тех, кто станет со мной работать, все будет очень плохо.

Он своим решением разделил команду на две части. Мне же сказал: вот этих спортсменок не трогать, они будут тренироваться с Виталием Норицыным, а из остальных можешь выбирать, кого считаешь нужным.

Собственно, тогда я и понял, что руководить основной женской сборной главный тренер мне просто не позволит.

Мне достаточно быстро стало понятно, что Касперович взял Норицына и всячески лоббировал его кандидатуру исключительно по той причине, что тот выполняет все его распоряжения, согласовывает с ним каждый шаг.

Беда была в том, что главный тренер, принимая по сути абсолютно все решения относительно женской команды, не нес за них абсолютно никакой ответственности.

– Вы допускаете, что когда-нибудь снова вернетесь в сборную?

– Нет. Вообще не хочу больше знать, что такое биатлон. Не хочу больше работать в нем ни в каком качестве. Буду заниматься семьей, сыном, буду его тренировать. Он хочет бегать, ему нравится. С другой стороны, он на гитаре хорошо играет – может, рок-музыкантом станет.

Все это, честно говоря, грустно. Я не хотел, конечно, так расставаться. Потому что, на самом деле, у меня есть опыт, есть знания. Да и девчонки у нас на самом деле неплохие», – сказал Медведцев.

Круг замкнулся. В биатлоне вообще остались тренеры?