Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением по поводу призыва немецких чиновников запретить России участие в Пхенчхане-2018.

«ОКР рассматривает заявление официального представителя Бундестага как грубое нарушение принципов Олимпийской хартии и ООН, и крайне обеспокоен попытками немецких парламентариев оказать давление на МОК с целью не допустить российских спортсменов к участию в Играх 2018 года.

Такого рода заявления подрывают целостность международного олимпийского движения и направлены на дестабилизацию тех процессов, которые в настоящее время осуществляются в соответствии с Олимпийской хартией МОК.

Мы никогда не отрицали наличие в российском спорте определенных допинговых проблем. Вместе с тем, хотели бы подчеркнуть, что в России никогда не существовало государственной системы поддержки допинга, в чем ее пытаются обвинить немецкие парламентарии.

ОКР считает, что коллективное наказание всех спортсменов из отдельно взятой страны является недопустимым и противоречит как правовым, так и этическим аспектам международного права и олимпийского движения.

Здесь уместно упомянуть о том, что Германия в конце 80-х – начале 90-х ХХ века пережила серьезнейший скандал именно в этой сфере, который закончился громкими разоблачениями. Можно вспомнить и иные допинговые скандалы, имевшие место в различных странах по всему миру.

Однако никто и никогда не ставил вопрос об отстранении всех немецких или иных спортсменов из отдельно взятой страны от участия в Олимпийских играх.И это было абсолютно справедливо по отношению к тем спортсменам, которые не были замешаны в упомянутых скандалах.

Справедливый и равноправный подход должен применяться ко всем без исключения спортсменам, независимо от их национальности. Политика «двойных стандартов» деструктивна», – говорится в заявлении ОКР.