Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своей популярности.

– В декабре проходят три этапа Кубка мира. Когда вы успеваете принять участие в съемах Новогоднего огонька?

– Коллеги с телеканала «Россия» подстраивают под меня график съемок, когда я на пару дней приезжаю в Москву. За что им огромное спасибо. Но каждый раз, когда я вел Новогодние огоньки, мы всегда выигрывали у коллег с Первого канала по рейтингу.

– Предположим, вам звонит Константин Эрнст и говорит: «Дмитрий, у Ивана Урганта очень большая нагрузка. Хотим предложить вам вести программу «Вечерний Губерниев» и чередовать ее с «Вечерним Угрантом» Что ответите?

– Ваня – мой товарищ и один из лучших ведущих страны. Поэтому я проявлю скромность и не будут говорить на эту животрепещущую тему. Я пытаюсь иногда с Ваней конкурировать, когда веду «Все на матч». И радуюсь тому, что мы знакомы.

– Говорят, что у Ивана Урганта в райдере значится чартер на перелет по стране. Это не прихоть, а необходимость – Иван из-за своей популярности не может спокойно появляться в общественных местах. А вы можете?

– Думаю, Ваня перестраховывается. Я на узнаваемость не жалуюсь, но после исполнения гимна на чемпионате мира, она приблизилась к ста процентам. Когда еду в машине, часто сигналят, машут рукой. На улицах подходят – просят автограф, фото на память.

Не хочу сейчас сравнивать свою популярность с популярностью Урганта, Светлакова или Нагиева. Но думаю, если и уступаю им в этом, то совсем немного, – сказал Губерниев.

«Я буду комментировать биатлон один». Нужен ли Губерниеву напарник?