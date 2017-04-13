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    Максим Цветков: «Приглашение Гросса в сборную России полностью оправдало себя»

    Теги Рикко Гросс Кубок мира сборная России Максим Цветков

    Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о работе с Рикко Гроссом и своем прогрессе.

    Антон Бабиков как-то сказал, что он вам завидует. Как вы думаете – чему он мог позавидовать?

    – Даже не могу предположить… Явно не количеству подписчиков в инстаграме!

    – Стабильности. За счет чего ее удается сохранять?

    – Это стало получаться, когда я стал работать с Рикко Гроссом. Раньше у меня действительно провалов было больше. Мог бежать одну гонку хорошо, а на пасьют выйти и проиграть позиций 20-30. Сейчас такого нет.

    И функционально чувствую себя лучше – нет никакой проблемы догнать спортсмена, идущего немного впереди. После юниоров догонять почти не получалось. Думаю, что тут играет роль летняя работа, ее качество и объем.

    – Что нравится в работе с Гроссом? По вашему мнению, его приглашение оправдало себя?

    – На мой взгляд, безусловно. Лично у меня после его прихода результаты стали значительно выше – это касается всего: и места в тотале, и скорости, и стрельбы.

    И мне очень нравится его способы работы, прежде всего то, что он не давит на тебя психологически. Собрания проходят в спокойном режиме. Если у него есть замечания, предпочитает переговорить лично.

    – Гросс продвинулся в изучении русского? Как общение проходит?

    – Всю техническую часть Рикко может преподать на русском. Но конечно мы общаемся и по-английски – за последние два года я в этом прибавил. А что касается сложных технических моментов и собраний, то там работаем через перевод

    – Когда нам ждать от вас личного золота?

    – Рассчитывал, что получится в этому году, но не удалось. Теперь все надежды на следующий сезон, – сказал Цветков.

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