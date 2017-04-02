Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова после третьего места в эстафете на чемпионате России (команда ХМАО-ЮГРА) заявила, что положительно оценивает прошедший сезон.

«Чемпионат России завершился на хорошей ноте, не только чемпионат, но и сезон. Я считаю, что он был для меня неплохим. Все-таки я выиграла четыре медали на чемпионате Европы.

Может, в каких-то гонках у меня не сложилось, но в целом сезон хороший. За сезон поставлю «четыре с минусом», – сказала Слепцова в эфире ТК «Матч ТВ».