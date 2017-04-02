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    Светлана Слепцова: «В каких-то гонках у меня не сложилось, но в целом сезон хороший»

    Теги Светлана Слепцова сборная России жен чемпионат России

    Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова после третьего места в эстафете на чемпионате России (команда ХМАО-ЮГРА) заявила, что положительно оценивает прошедший сезон.

    «Чемпионат России завершился на хорошей ноте, не только чемпионат, но и сезон. Я считаю, что он был для меня неплохим. Все-таки я выиграла четыре медали на чемпионате Европы.

    Может, в каких-то гонках у меня не сложилось, но в целом сезон хороший. За сезон поставлю «четыре с минусом», – сказала Слепцова в эфире ТК «Матч ТВ».

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