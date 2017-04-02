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    Чемпионат России (жен). Эстафета. Красноярск победил, Удмуртия – 2-я, Ханты-Мансийск – 3-й

    Теги Светлана Слепцова сборная России жен результаты чемпионат России Анастасия Загоруйко (Романова) Екатерина Юрлова-Перхт Ольга Якушова (Галич) Екатерина Шумилова Дарья Виролайнен Екатерина Зубова Ирина Услугина (Трусова) Ульяна Кайшева сборная Тюменской области жен Галина Нечкасова Ольга Шестерикова Кристина Смирнова Евгения Павлова сборная Тюменской области Кристина Резцова Светлана Бочкарева Анна Никулина Виолетта Закурдаева (Прудникова) Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Воронина сборная ХМАО-Югры жен Надежда Ефремова Маргарита Васильева Яна Бабушкина Анастасия Егорова Ольга Филиппова Инна Смирнова Анна Рыжкова Анастасия Морозова Софья Котовщикова Валентина Телицина Алена Иванова Анна Надеева

    Сегодня на чемпионате России в Тюмени женская команда Красноярского края выиграла эстафету.

    Чемпионат России

    Тюмень

    Женщины

    Эстафета

    1. Красноярский край (Виолетта Закурдаева, Ольга Якушова, Ольга Филиппова, Маргарита Васильева) – 1:13.11,9 (0+13)
    2. Удмуртия (Светлана Бочкарева, Алена Иванова, Ульяна Кайшева, Валентина Телицина) – 30,1 (1+10)
    3. ХМАО-ЮГРА-2 (Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Надежда Ефремова, Светлана Слепцова) – 57,7 (2+16)
    4. Новосибирск-1 (Евгения Павлова, Галина Нечкасова, Яна Бабушкина, Анна Никулина) – 1.50,4 (3+11)
    5. ХМАО-ЮГРА-1 (Кристина Смирнова, Екатерина Шумилова, Инна Смирнова, Дарья Виролайнен) – 2.08,5 (3+16)
    6. СЗФО (Екатерина Юрлова, Анна Рыжкова, Анастасия Егорова, Екатерина Зубова) – 2.14,5 (0+13)...
    8. Тюменская область-1 (Ольга Шестерикова, Ирина Услугина, Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко) – 2.55,9 (4+14)
    9. Свердловская область (Тамара Воронина, Светлана Миронова, Софья Котовщикова, Анна Надеева) – 3.06,6 (4+14)

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