Сегодня на чемпионате России в Тюмени женская команда Красноярского края выиграла эстафету.

Чемпионат России

Тюмень

Женщины

Эстафета

1. Красноярский край (Виолетта Закурдаева, Ольга Якушова, Ольга Филиппова, Маргарита Васильева) – 1:13.11,9 (0+13)

2. Удмуртия (Светлана Бочкарева, Алена Иванова, Ульяна Кайшева, Валентина Телицина) – 30,1 (1+10)

3. ХМАО-ЮГРА-2 (Анастасия Морозова, Кристина Резцова, Надежда Ефремова, Светлана Слепцова) – 57,7 (2+16)

4. Новосибирск-1 (Евгения Павлова, Галина Нечкасова, Яна Бабушкина, Анна Никулина) – 1.50,4 (3+11)

5. ХМАО-ЮГРА-1 (Кристина Смирнова, Екатерина Шумилова, Инна Смирнова, Дарья Виролайнен) – 2.08,5 (3+16)

6. СЗФО (Екатерина Юрлова, Анна Рыжкова, Анастасия Егорова, Екатерина Зубова) – 2.14,5 (0+13)...

8. Тюменская область-1 (Ольга Шестерикова, Ирина Услугина, Виктория Сливко, Анастасия Загоруйко) – 2.55,9 (4+14)

9. Свердловская область (Тамара Воронина, Светлана Миронова, Софья Котовщикова, Анна Надеева) – 3.06,6 (4+14)