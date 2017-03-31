Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил против сохранения тренировочной группы Андрея Крючкова.

Напомним, что с Крючковым работают Антон Шипулин и Алексей Волков.

«Я относился и отношусь к этому отрицательно. Я послушал отчет его тренера Крючкова – большей безграмотности придумать невозможно. Я считаю, что Антон может обыгрывать Фуркада при правильной подготовке и при правильной конкуренции во время подготовительного процесса. Если бы он не мог – другой разговор.

Нет, я не хочу влиять на решение правления СБР, зачем? Двух человек обслуживает пять специалистов – это ненормальное явление. От Волкова мы не дождемся результатов в индивидуальных гонках, если только вдруг первый этап эстафеты», – рассказал Тихонов.