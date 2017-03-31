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    Александр Тихонов: «Послушал отчет Крючкова – большей безграмотности придумать невозможно»

    Теги Александр Тихонов сборная России сборная Франции СБР Антон Шипулин Мартен Фуркад Алексей Волков Андрей Крючков

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил против сохранения тренировочной группы Андрея Крючкова.

    Напомним, что с Крючковым работают Антон Шипулин и Алексей Волков.

    «Я относился и отношусь к этому отрицательно. Я послушал отчет его тренера Крючкова – большей безграмотности придумать невозможно. Я считаю, что Антон может обыгрывать Фуркада при правильной подготовке и при правильной конкуренции во время подготовительного процесса. Если бы он не мог – другой разговор.

    Нет, я не хочу влиять на решение правления СБР, зачем? Двух человек обслуживает пять специалистов – это ненормальное явление. От Волкова мы не дождемся результатов в индивидуальных гонках, если только вдруг первый этап эстафеты», – рассказал Тихонов.

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