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    Дмитрий Пидручный: «С россиянами чай по вечерам точно не пьем. Здороваемся, можем поздравить с успехом»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен сборная Франции сборная Украины Мартен Фуркад Дмитрий Пидручный

    Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал об общении с российскими спортсменами.

    — Общаетесь с россиянами на этапах?

    — Ну, несильно. Чай по вечерам точно не пьем. Здороваемся, можем поздравить друг друга с успешной гонкой. А на политические темы не разговариваем. Что они думают о войне – я не знаю. Может быть, осуждают Путина, но не говорят об этом.

    Больше общаемся со словаками, поляками, чехами. Они немного понимают русский и украинский, а мы — их. С английским у меня пока не очень.

    — А с Фуркадом? Или он такой, с короной ходит?

    — Ну, не то, чтобы. Кстати, пару лет назад он даже не здоровался. А сейчас, когда видит, говорит: «Привет», ну и я здороваюсь. Может, мы ему понравились, в той же эстафете боролись. Конечно, он немного особняком держится, – сказал Пидручный.

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