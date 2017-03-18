Лаукканен посвятила победу в пасьюте тренеру, который скончался ночью

Финская биатлонистка Мари Лаукканен посвятила победу в гонке преследования на Кубке мира в Контиолахти тренеру по стрельбе Аско Нуутинен, который скончался накануне.

Отметим, что финская команда сегодня выступала с траурными повязками.

– Очень приятное чувство.

– Я знаю, но это очень особый и эмоциональный момент для тебя. Расскажи об этом.

– Наш тренер по стрельбе скончался в Контиолахти. Он был в больнице, и мы потеряли его прошлой ночью. Это день и эта черная лента на руке – в память о нем. Это была очень эмоциональная гонка, начиная с того момента, как я встретилась с командой в вакс-кабине. Я думала сегодня только о нем.

– Что он значил для тебя как тренер?

– Он был в сборной, когда я только пришла в нее. Позже он работал с другими командами, но всегда так или иначе присутствовал в моей жизни. Он был человеком, которому я всегда звонила в случае необходимости. Он был человеком, который всегда был готов помочь мне и верил в меня.

– Ты посвятила ему свою победу. Это прекрасное чувство…

– Да. Я была невероятно уставшей на трассе сегодня...

– Но он придал тебе сил…

– Да. Всю свою жизнь я работала для того, чтобы в один день бежать в бибе с первым номером. Я знаю, что он гордился бы мною, – сказала Лаукканен в эфире NRK.

60-летний Нуутинен работал с финской командой с 2002 года, затем уходил из сборной и вновь возобновил работу год назад, передает Yle.