Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лаукканен посвятила победу в пасьюте тренеру, который скончался ночью

    Теги Кубок мира сборная Финляндии жен Мари Лаукканен Аско Нуутинен

    Финская биатлонистка Мари Лаукканен посвятила победу в гонке преследования на Кубке мира в Контиолахти тренеру по стрельбе Аско Нуутинен, который скончался накануне.

    Отметим, что финская команда сегодня выступала с траурными повязками.

    – Очень приятное чувство.

    – Я знаю, но это очень особый и эмоциональный момент для тебя. Расскажи об этом.

    – Наш тренер по стрельбе скончался в Контиолахти. Он был в больнице, и мы потеряли его прошлой ночью. Это день и эта черная лента на руке – в память о нем. Это была очень эмоциональная гонка, начиная с того момента, как я встретилась с командой в вакс-кабине. Я думала сегодня только о нем.

    – Что он значил для тебя как тренер?

    – Он был в сборной, когда я только пришла в нее. Позже он работал с другими командами, но всегда так или иначе присутствовал в моей жизни. Он был человеком, которому я всегда звонила в случае необходимости. Он был человеком, который всегда был готов помочь мне и верил в меня.

    – Ты посвятила ему свою победу. Это прекрасное чувство…

    – Да. Я была невероятно уставшей на трассе сегодня...

    – Но он придал тебе сил…

    – Да. Всю свою жизнь я работала для того, чтобы в один день бежать в бибе с первым номером. Я знаю, что он гордился бы мною, – сказала Лаукканен в эфире NRK.

    60-летний Нуутинен работал с финской командой с 2002 года, затем уходил из сборной и вновь возобновил работу год назад, передает Yle.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться