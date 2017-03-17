Олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал, как бежал последние метры в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене, где завоевал бронзовую медаль.

– Было очень-очень тяжело, спасибо тренерам и сервисменам, которые вели меня в последние метры. На этих криках и этой поддержке до последней доли секунды я дотерпел. Я понимал, что силы на исходе, но доволен, что в итоге завоевал бронзу.

- Почему решил бежать в четвертой стартовой группе?

– Я думал, что будет больше подмораживать, но, к сожалению, ошибся. Наоборот, снег соскребли с трассы, что сильно мешало на спусках. Приходилось постоянно влево/вправо перестраиваться. И на это тратил много времени. Но я доволен – никто не знает, как бы я сегодня отстрелялся, если бы бежал в первой или во второй группе. Есть медаль, и этим надо довольствоваться.

- Чем занимался 53 минуты, пока ждал старт?

– Я уже успел переволноваться, вкатиться, пристреляться и снова размяться. Представлял, что бегу четвертый этап эстафеты, те приятные чувства и ощущения, – рассказал Шипулин в прямом эфире «Матч ТВ».

Для Шипулина это 39-й подиум – он улучшил национальный рекорд и в то же время догнал по победам немца Франка Люка.