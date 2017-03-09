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    Виталий Мутко: «Думаю, Исинбаева знает, как решать проблему допинга»

    Теги Виталий Мутко Елена Исинбаева допинг РУСАДА

    Вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко заявил, что поддерживает избрание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой на пост главы наблюдательного совета РУСАДА.

    «РУСАДА – независимая организация. Лена – выдающаяся спортсменка, которую поддержала комиссия спортсменов ОКР.

    Это выбор самой РУСАДА, в данном случае мы только можем ее поздравить и пожелать ей удачи, потому что впереди большая работа по восстановлению РУСАДА и борьбе с допингом.

    Работы много, думаю, она как человек спорта, знает эту проблему и знает, как ее решать», – сказал Мутко.

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