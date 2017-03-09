Вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко заявил, что поддерживает избрание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой на пост главы наблюдательного совета РУСАДА.

«РУСАДА – независимая организация. Лена – выдающаяся спортсменка, которую поддержала комиссия спортсменов ОКР.

Это выбор самой РУСАДА, в данном случае мы только можем ее поздравить и пожелать ей удачи, потому что впереди большая работа по восстановлению РУСАДА и борьбе с допингом.

Работы много, думаю, она как человек спорта, знает эту проблему и знает, как ее решать», – сказал Мутко.