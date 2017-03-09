Виталий Мутко: «Думаю, Исинбаева знает, как решать проблему допинга»
Вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко заявил, что поддерживает избрание двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой на пост главы наблюдательного совета РУСАДА.
«РУСАДА – независимая организация. Лена – выдающаяся спортсменка, которую поддержала комиссия спортсменов ОКР.
Это выбор самой РУСАДА, в данном случае мы только можем ее поздравить и пожелать ей удачи, потому что впереди большая работа по восстановлению РУСАДА и борьбе с допингом.
Работы много, думаю, она как человек спорта, знает эту проблему и знает, как ее решать», – сказал Мутко.
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