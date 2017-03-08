Президент России Владимир Путин заявил, что олимпийские объекты в Сочи используются круглый год.

«Мы добились того, чего хотели и чего не у всех получается после проведения крупных мероприятий подобного рода. Все используется, ничего не простаивает.

Используется круглый год: и зимой, и летом. И даже в летний период горный кластер практически полностью заполнен», – сказал Путин во время общения с сотрудницами нового перинатального центра в Брянске.

3 года спустя: что стало с русскими героями Олимпиады в Сочи?