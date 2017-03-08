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    Владимир Путин: «В Сочи все объекты используются, ничего не простаивает»

    Теги Сочи-2014 Владимир Путин

    Президент России Владимир Путин заявил, что олимпийские объекты в Сочи используются круглый год.

    «Мы добились того, чего хотели и чего не у всех получается после проведения крупных мероприятий подобного рода. Все используется, ничего не простаивает.

    Используется круглый год: и зимой, и летом. И даже в летний период горный кластер практически полностью заполнен», – сказал Путин во время общения с сотрудницами нового перинатального центра в Брянске.

    3 года спустя: что стало с русскими героями Олимпиады в Сочи?

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