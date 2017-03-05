Женская сборная Германии выиграла все эстафеты сезона и взяла Малый глобус, Россия – 9-я

Женская сборная Германии одержала победу в зачете эстафет после гонки на предолимпийской неделе в Пхенчхане, Россия – 9-я.

Немки выиграли пять эстафет из пяти в текущем сезоне – в Поклюке, Рупольдинге, Антхольце, Пхенчхане и на чемпионате мира в Хохфильцене.

Кубок мира

Зачет эстафет

Женщины

1. Германия – 300

2. Франция – 248

3. Украина – 224

4. Норвегия – 202

5. Чехия – 197

6. Италия – 197

7. Швеция – 187

8. Беларусь – 167

9. Россия – 166

10. Польша – 154