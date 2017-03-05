Женская сборная Германии выиграла все эстафеты сезона и взяла Малый глобус, Россия – 9-я
Женская сборная Германии одержала победу в зачете эстафет после гонки на предолимпийской неделе в Пхенчхане, Россия – 9-я.
Немки выиграли пять эстафет из пяти в текущем сезоне – в Поклюке, Рупольдинге, Антхольце, Пхенчхане и на чемпионате мира в Хохфильцене.
Кубок мира
Зачет эстафет
Женщины
1. Германия – 300
2. Франция – 248
3. Украина – 224
4. Норвегия – 202
5. Чехия – 197
6. Италия – 197
7. Швеция – 187
8. Беларусь – 167
9. Россия – 166
10. Польша – 154
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