Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Женская сборная Германии выиграла все эстафеты сезона и взяла Малый глобус, Россия – 9-я

    Теги Кубок мира сборная России жен сборная Германии жен сборная Норвегии жен сборная Франции жен сборная Швеции жен сборная Украины жен сборная Беларуси жен сборная Италии жен сборная Польши жен сборная Чехии жен эстафета (жен)

    Женская сборная Германии одержала победу в зачете эстафет после гонки на предолимпийской неделе в Пхенчхане, Россия – 9-я.

    Немки выиграли пять эстафет из пяти в текущем сезоне – в Поклюке, Рупольдинге, Антхольце, Пхенчхане и на чемпионате мира в Хохфильцене.

    Кубок мира

    Зачет эстафет

    Женщины

    1. Германия – 300
    2. Франция – 248
    3. Украина – 224
    4. Норвегия – 202
    5. Чехия – 197
    6. Италия – 197
    7. Швеция – 187
    8. Беларусь – 167
    9. Россия – 166
    10. Польша – 154

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться