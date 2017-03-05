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    Светлана Миронова: «Самочувствие просто ужасное. Я не могу бежать»

    Теги Кубок мира сборная России жен Светлана Миронова

    Дебютантка сборной России Светлана Миронова рассказала, в чем причины неудачной эстафеты с заходом на штрафной круг на предолимпийском этапе Кубка мира в корейском Пхенчхане.

    «Одно дело ходить на круг и быстро бежать, другое – когда при плохом самочувствии заходишь.

    Настроение было неплохое, но самочувствие просто ужасное. Я не могу бежать. Почему бежала я, а не Слепцова? У Светы тоже плохое самочувствие», – рассказала Миронова в прямом эфире «Матч ТВ».

    После второго этапа Мирновой сборная России занимала 17-е место в эстафетной гонке.

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