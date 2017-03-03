Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в спринте на седьмом этапе Кубка мира, где он стал третьим, а также то, что он гарантировал себе шестой Большой хрустальный глобус.

«Стойка» очень разочаровала. Я сделал 99 процентов работы. Когда я допускаю промах, могу винить только себя. Сегодня я промахнулся дважды, этого оказалось слишком много для моей 12-й победы в сезоне.

Я не забыл, что выиграл сегодня кое-что. Это невероятно. На финише я это не понял, я был сконцентрирован на том, что могу сделать в свете Олимпийских игр, но журналисты сказали мне об этом.

Навсегда запомнил первый глобус, который добыл в Ханты-Мансийске. Думал, что это было так трудно, что не смогу больше бороться за него. Для меня очень много значит то, что я могу быть на одном уровне с моим кумиром Уле Эйнаром Бьорнадленом», – сказал Фуркад.