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    Тимофей Лапшин: «Есть вариант, что в Корее меня будут называть Иль Шин, в переводе – «первый бог»

    Теги Пхенчхан-2018 Тимофей Лапшин сборная Южной Кореи

    Биатлонист Тимофей Лапшин рассказал о своем переходе в сборную Южной Кореи.

    Как вас будут называть в Корее?

    – Есть один вариант. Но пока не уверен, что его используют. Остается половина моей фамилии — Шин, а имя будет Иль. Шин у них переводится как «бог», а Иль — значит, «первый».

    Сколько слов вы знаете по-корейски?

    – Я учил. Мне нужно было отвечать на вопросы, рассказывать о себе. Немножко знаю. Но воспринимать на слух достаточно тяжело. Говорят очень быстро, слова сливаются. Плюс, у них иероглифы. С ними я пока не разбирался. 

    А корейцы уже могут говорить по-русски?

    – Русский и корейский – сложные языки. Пытался объяснить что-то из нашей грамматики местным, очень тяжело. Но некоторые ребята быстро схватывают и даже говорят практически без акцента. Даже в России не все так могут.

    Вы будете жить и тренироваться в Корее?

    – Здесь всего один стадион на всю Корею – Пхенчхан. Сидеть все время на месте невозможно. Есть тренировочный план. Большая часть подготовки будет в Европе, может быть, даже в России.

    В конце августа запланирован сбор в Новой Зеландии. Его оплачивает министерство спорта. Он обязательный. Это будет горный снежный сбор, интересно покататься там на лыжах, будет много специальной работы.

    Ваша жена Ольга Абрамова выступает за сборную Украины. Не было варианта присоединиться к этой команде, чтобы не уезжать так далеко?

    – Вариант был, но там немножко не получилось.

    Вы же понимаете, что сборная Южной Кореи по биатлону – скорее всего, олимпийский проект, и после Пхенчхана-2018 все может закончиться?

    – Не согласен. Мне кажется, они хотят развивать биатлон. И будут работать на перспективу. Следующая Олимпиада – в Китае. Это их прямой и самый главный конкурент. Думаю, они нацелены на результат и там тоже, – сказал Лапшин.

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