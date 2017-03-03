Биатлонист Тимофей Лапшин рассказал о своем переходе в сборную Южной Кореи.

– Как вас будут называть в Корее?

– Есть один вариант. Но пока не уверен, что его используют. Остается половина моей фамилии — Шин, а имя будет Иль. Шин у них переводится как «бог», а Иль — значит, «первый».

– Сколько слов вы знаете по-корейски?

– Я учил. Мне нужно было отвечать на вопросы, рассказывать о себе. Немножко знаю. Но воспринимать на слух достаточно тяжело. Говорят очень быстро, слова сливаются. Плюс, у них иероглифы. С ними я пока не разбирался.

– А корейцы уже могут говорить по-русски?

– Русский и корейский – сложные языки. Пытался объяснить что-то из нашей грамматики местным, очень тяжело. Но некоторые ребята быстро схватывают и даже говорят практически без акцента. Даже в России не все так могут.

– Вы будете жить и тренироваться в Корее?

– Здесь всего один стадион на всю Корею – Пхенчхан. Сидеть все время на месте невозможно. Есть тренировочный план. Большая часть подготовки будет в Европе, может быть, даже в России.

В конце августа запланирован сбор в Новой Зеландии. Его оплачивает министерство спорта. Он обязательный. Это будет горный снежный сбор, интересно покататься там на лыжах, будет много специальной работы.

– Ваша жена Ольга Абрамова выступает за сборную Украины. Не было варианта присоединиться к этой команде, чтобы не уезжать так далеко?

– Вариант был, но там немножко не получилось.

– Вы же понимаете, что сборная Южной Кореи по биатлону – скорее всего, олимпийский проект, и после Пхенчхана-2018 все может закончиться?

– Не согласен. Мне кажется, они хотят развивать биатлон. И будут работать на перспективу. Следующая Олимпиада – в Китае. Это их прямой и самый главный конкурент. Думаю, они нацелены на результат и там тоже, – сказал Лапшин.