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    Павел Колобков: «Бюджет министерства спорта России в 2017 году будет сокращен»

    Теги бизнес Павел Колобков Министерство спорта России

    Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что бюджет ведомства в 2017 году будет сокращен.

    «Сейчас непростая экономическая ситуация, что делает привлечение частных инвесторов важной задачей для развития спорта.

    Бюджет Минспорта в 2014 году составлял 74 миллиарда рублей, в 2015 – примерно столько же, в 2016 – 61 миллиард. В 2017-18 годах бюджет будет еще меньше», – сказал Колобков.

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