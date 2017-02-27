Министр спорта России Павел Колобков сообщил, что бюджет ведомства в 2017 году будет сокращен.

«Сейчас непростая экономическая ситуация, что делает привлечение частных инвесторов важной задачей для развития спорта.

Бюджет Минспорта в 2014 году составлял 74 миллиарда рублей, в 2015 – примерно столько же, в 2016 – 61 миллиард. В 2017-18 годах бюджет будет еще меньше», – сказал Колобков.