Российский биатлонист Антон Бабиков поделился мнением насчет призовых в биатлоне.

Напомним, что российские биатлонисты получили по 5 тысяч евро за победу в эстафете, больше всех на чемпионате мира в Хохфильцене заработала немка Лаура Дальмайер – 65 тысяч евро.

«В таких «исследованиях» не учтены налоги. От 5 тысяч евро спортсмену остается 3,3 тысячи. Спортсмены также делятся с бригадой сервиса. Это негласное правило.

Вот скажите, Дальмайер или мы с Цветковым – разве не заслужили этих денег? Дальмайер с таким трудом завоевала эти медали на чемпионате мира – с ума сойти. А какой-нибудь футболист в это время сидел на скамейке запасных во время матча и заработал в 50 раз больше, чем Дальмайер.

Я не рассуждаю, что я проделываю больший объем работы, чем футболист. У меня все одноклассники работают либо на заводе, либо в какой-то фирме с утра до ночи, и зарабатывают совершенно смешные деньги. Разве это справедливо? Поэтому, я стараюсь не думать о том, кто сколько зарабатывает.

Не деньги определяют, кто насколько счастлив. Когда люди сталкиваются с моей семьей, родителями, все поражаются, что мы жили в однокомнатной квартире вшестером вместе с собакой. Отец тогда один работал на стройке. Но от этого наша семья была не менее счастлива, чем семьи, которые обладали всем.

Поэтому если футболист, который сидит на скамейке запасных и зарабатывает в 50 раз больше меня, счастлив, то он – молодец. Но он не счастливее меня…» – сказал Бабиков.