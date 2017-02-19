Главный тренер сборной России Александр Касперович оценил результаты женской сборной России на ЧМ-2017.

«Я могу сказать, что чемпионат мира сложился для нас не так плохо, как все говорят: завоевали бронзовую медаль в смешанной эстафете. Конечно, мы рассчитывали на совсем другой результат в женской эстафете, но не хватило. И тут в целом дело не в невезении, а только в мастерстве.

На сегодняшний день мы определились с тем, над чем должны работать по женской группе, что должны делать, чтобы спортсменки были конкурентоспособны, чтобы они были ведущими спортсменками мирового биатлона.

У нас у женщин появились сегодня спортсменки, которые претендовали на этом чемпионате на медали. Где-то подвела их стрельба, но по скорости я считаю, что девочки прибавили. Акимова, которая находится в топ-10. Просто ей не хватает немного опыта и мастерства, хотя она уже зрелая спортсменка, но опыта международных стартов у нее не хватает», – рассказал Касперович.