Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов прокомментировал выступление женской команды на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Есть такое выражение: какие есть, такие есть. То, что мы увидели в Хохфильцене, — это наш сегодняшний максимум от функционального и психологического потенциала наших девочек. Не стоит на них обижаться, они сделали все, что могли. Других спортсменок на данный момент у нас нет.

Я не имею в виду ближайших резерв. Его — по моему глубокому убеждению — было рано бросать на амбразуру уже в Хохфильцене. А вот на последние этапы Кубка мира и Кубка IBU этого сезона молодежь поедет. Я много слышу от разного рода экспертов: пробуйте новичков сразу на Кубке мира, пробуйте на чемпионате мира! Давайте не будем тогда уж мелочиться: сразу выставим молодежный состав на Олимпиаду.

И, что касается женщин, надо подчеркнуть еще такой важный момент: резерва-то нет! Посмотрите результаты юношеских и юниорских первенств мира последних лет — и что? После Ольги Подчуфаровой, по сути, громких побед у нас не было. Но Подчуфарова в команде, в Хохфильцене впервые в карьере стала призером чемпионата мира. В том числе и потому, что ее последовательно подводили к главной сборной», – рассказал Кравцов.