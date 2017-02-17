«Ходят слухи, что русские журналисты подали протест». Норвежского болельщика не пустили с трещоткой на трибуну

63-летний норвежец Арве Хафсос рассказал, что из-за жалоб российских журналистов ему не позволили пронести на трибуну трещотку.

В первые дни чемпионата мира в Хохфильцене Хафсос с трещоткой располагался на трибуне непосредственно над пресс-зоной, где журналисты интевьюируют биатлонистов после гонки.

«Тут невозможно работать! Еще ничего, когда я разговариваю с русскими, но если беру интервью у иностранцев и должен переводить, то это просто безнадежно. Я же не слышу, что они говорят!» – заявил российский журналист Илья Трифанов.

В воскресенье Трифанов поднялся на трибуну, чтобы попросить Хафсоса убрать трещотку. Это не помогло, и в четверг в дело вмешалась полиция.

«У меня забрали трещотку на контроле. Теперь она лежит на складе у полицейских. Ходят слухи, что русские телевизионщики подали протест, но немцам с трещотками позволяют проходить на трибуны. Это дискриминация, очень жаль. Рассчитываю, что мы сможем вернуть трещотку. Очень на это надеюсь, потому что она создает жизнь!» – заявил Хафсос.

Одним из тех, кто также высказал недовольство громким звуком на трибуне, был двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад.

«Он несколько раз мешал мне давать интервью. Хорошо быть болельщиком, но в данном случае очень много шума», – отметил Фуркад.

Однако с ним не согласился норвежец Йоханнес Бо.

«Они там создают веселье! Обожаю это», – заявил Бо-младший.

ВИДЕО