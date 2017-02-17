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    «Ходят слухи, что русские журналисты подали протест». Норвежского болельщика не пустили с трещоткой на трибуну

    Теги телевидение сборная Норвегии сборная Франции видео болельщики Мартен Фуркад Йоханнес Бо ЧМ-2017 Илья Трифанов

     63-летний норвежец Арве Хафсос рассказал, что из-за жалоб российских журналистов ему не позволили пронести на трибуну трещотку.

    В первые дни чемпионата мира в Хохфильцене Хафсос с трещоткой располагался на трибуне непосредственно над пресс-зоной, где журналисты интевьюируют биатлонистов после гонки.

    «Тут невозможно работать! Еще ничего, когда я разговариваю с русскими, но если беру интервью у иностранцев и должен переводить, то это просто безнадежно. Я же не слышу, что они говорят!» – заявил российский журналист Илья Трифанов.

    В воскресенье Трифанов поднялся на трибуну, чтобы попросить Хафсоса убрать трещотку. Это не помогло, и в четверг в дело вмешалась полиция.

    «У меня забрали трещотку на контроле. Теперь она лежит на складе у полицейских. Ходят слухи, что русские телевизионщики подали протест, но немцам с трещотками позволяют проходить на трибуны. Это дискриминация, очень жаль. Рассчитываю, что мы сможем вернуть трещотку. Очень на это надеюсь, потому что она создает жизнь!» – заявил Хафсос.

    Одним из тех, кто также высказал недовольство громким звуком на трибуне, был двукратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад.

    «Он несколько раз мешал мне давать интервью. Хорошо быть болельщиком, но в данном случае очень много шума», – отметил Фуркад.

    Однако с ним не согласился норвежец Йоханнес Бо.

    «Они там создают веселье! Обожаю это», – заявил Бо-младший. 

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