Вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко признался, что у российских спортивных чиновников не было полномочий узнать, как эритропоэтин попал в организм биатлониста Александра Логинова.

– Сейчас идет чемпионат мира по биатлону. Там принимают участие наши спортсмены, которые отбыли дисквалификацию за допинг. С юридической точки зрения вопрос исчерпан. Но мы же видим, что отношение к ним совершенно определенное. Не у всех спортсменов, но у многих.

Все говорят: «Мы не хотим с ними соревноваться. Да, они имеют право, но мы не будем скрывать своего отношения к ним». Логинов отбыл дисквалификацию, он чист перед федерацией биатлона. У вас есть представление как допинг попал в организм Логинова, и кто это сделал? За эти два года это можно было выяснить.



– Я вам объясняю, что сегодня, когда мы начали снова смотреть... У нас же за это... Как бы, чтобы вы поняли – вся система с допингом эволюционно развивается, мы только в 2009 году начали заниматься борьбой с допингом по-взрослому. В 2007 году ратифицировали конвенцию, до 2010 года у России были закрыты границы, Россия не пускала сюда никаких допинг-офицеров, мы были «черной» страной.

То есть сюда никто не мог приехать, взять у нашего спортсмена пробу и уехать. Мы открыли границы, мы приняли соответствующие законы, мы создали РУСАДА, построили одну из лучших лабораторий. Все это передали WADA, и работа началась.

Спокойно в стране мы начали работать. Дальше мы начали писать законы, которые согласовывали с WADA. Мы ввели административную ответственность. И теперь мы, конечно, видим, что есть изьян, о котором вы говорите. Все время страдает спортсмен.



– Вот вы говорите, что мы примем законы, и они принимаются. Но если мы не знаем, каким образом в организм Логинова попадает допинг, как же мы их будем применять?



– Так теперь этим будут заниматься правоохранительные органы, понимаете? Это совершенно другое расследование. Теперь мы будем иметь возможность это расследовать. Вы поймите правильно, что ни у Федерации, ни у кого нет возможности проводить эти проверки. Я могу вам десятки объяснительных показать. Спортсмен, ну он... не объясняет!

У нас сейчас работает комиссия по восстановлению легкой атлетики, они сюда приехали и опросили 30 или 50 спортсменов. И в выводе написали: «Вы удивительные, у вас никто никого...» А у них есть принципы информирования, информаторов. А у нас этого нет. К сожалению. Приходит спортсмен, который нарушил правила, и он не знает, как ему в организм попал допинг или он говорит о том, что удивлен сам, – рассказал Мутко в эфире телеканала РБК, отвечая на вопросы Василия Уткина.