ЧМ-2017. Подчуфарова, Слепцова, Старых и Акимова выступят в эстафете
Тренер женской сборной России Виталий Норицын сообщил, что биатлонистка Ирина Услугина будет запасной в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.
Таким образом, в гонке выступят Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. СБР подтвердил состав.
«Заявка уже подана. Ирина Услугина тоже приедет в качестве запасной, на случай экстраординарных ситуаций.
– Слепцова сказала, что не заслуживает места в эстафете, а вы ее ставите.
– Было сказано в сердцах. Тяжелая гонка была, не совсем получила то, что ожидала. Вечером пообщались, сегодня совершенно другое настроение», – сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».
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