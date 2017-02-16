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    ЧМ-2017. Подчуфарова, Слепцова, Старых и Акимова выступят в эстафете

    Теги Светлана Слепцова сборная России жен Виталий Норицын Ирина Услугина (Трусова) Татьяна Акимова (Семенова) Ольга Подчуфарова ЧМ-2017 Ирина Старых

    Тренер женской сборной России Виталий Норицын сообщил, что биатлонистка Ирина Услугина будет запасной в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

    Таким образом, в гонке выступят Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. СБР подтвердил состав.

    «Заявка уже подана. Ирина Услугина тоже приедет в качестве запасной, на случай экстраординарных ситуаций.

    – Слепцова сказала, что не заслуживает места в эстафете, а вы ее ставите.

    – Было сказано в сердцах. Тяжелая гонка была, не совсем получила то, что ожидала. Вечером пообщались, сегодня совершенно другое настроение», – сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».

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