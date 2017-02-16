Тренер женской сборной России Виталий Норицын сообщил, что биатлонистка Ирина Услугина будет запасной в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

Таким образом, в гонке выступят Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых и Татьяна Акимова. СБР подтвердил состав.

«Заявка уже подана. Ирина Услугина тоже приедет в качестве запасной, на случай экстраординарных ситуаций.

– Слепцова сказала, что не заслуживает места в эстафете, а вы ее ставите.

– Было сказано в сердцах. Тяжелая гонка была, не совсем получила то, что ожидала. Вечером пообщались, сегодня совершенно другое настроение», – сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».