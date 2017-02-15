Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын подвел итоги индивидуальной гонке на в австрийском Хохфильцене.

«Девчонки абсолютно не справились со стрельбой. Почему – не могу пока ответить, надо с каждой пообщаться, узнать причины. Ничего не предвещало, на тренировках было все хорошо, работали на ноль.



Таня Акимова у нас очень сильно волнуется. Может быть, сегодня не справилась с волнением.



Проанализируем все спокойно, без всяких нагнетаний. Спринт-пасьют была хорошая стрельба. Что случилось сегодня, надо разбираться. С решением по эстафете дайте повременим», – сказал Норицын в эфире «Матч ТВ».

«Эстафета? Ведь девчонки многое могут и не сказать. Помимо их субъективной оценки, еще есть и показания биохимии, ЭКГ, показатели их восстановления. Для определения состава нам еще потребуется время. Сейчас с девчонками проанализируем гонку и примем решение.

В спринте и пасьюте Светлана показала совершенно другую скорость, поэтому не понимаю, что произошло. Было два дня отдыха, за два дня потерять функциональную форму она не могла», – цитирует Норицына ТАСС.



