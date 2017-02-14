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    Бьорндален может продолжить карьеру после Игр-2018 в Пхенчхане

    Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии Эгиль Кристиансен Пхенчхан-2018

    Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален заявил, что не исключает продолжения спортивной карьеры после Олимпиады-2018 в Пхенчхане, а также рассказал, как изменило его отцовство.

    «Сейчас все сосредоточено на Играх-2018. Текущий сезон посвящен тому, чтобы подойти к пику формы в следующем году. Пока что я не думаю дальше, чем об Пхенчхане. Но все возможно.

    Отцовство заставило меня смотреть на жизнь в лучшей перспективе. Мы отлично справляемся с тем, чтобы отделять биатлон от всего остального. Я приобрел новое понимание того, что включает в себя жизнь.

    Очень много нужно организовывать, легче выступать не стало. В то же время я рад, что стал отцом именно сейчас, а не раньше. Сейчас я настолько опытен, что способен организовать свою жизнь таким образом, чтобы успевать все будучи отцом маленького ребенка», – отметили Бьорндален.

    Напомним, что в октябре Бьорндален и Дарья Домрачева стали родителями.

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