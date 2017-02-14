Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что любит биатлон и восхищается норвежцем Уле Эйнара Бьорндаленом.

«Я никогда не был в Норвегии, но люблю зимние виды спорта.

– Какие именно виды?

– Очень люблю биатлон. Я никогда им не занимался... Нет, пробовал один раз. Я родом из Шварцвальда, в Германии это регион зимних видов спорта. Для меня Бьорндален – один из лучших спортсменов в истории.

– Вы знаете, что он до сих пор выступает?

– Это невероятно. Он ведь моего возраста, да? Сколько ему сейчас, 40 лет?

– Ему исполнилось 43.

– Почти как я! Я очень уважаю этих ребят за то, что они делают. Я восхищаюсь ими и смотрю биатлон, когда есть возможность», – сказал Клопп.