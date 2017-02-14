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    Юрген Клопп: «Бьорндален – один из лучших спортсменов в истории»

    Теги Юрген Клопп Уле Эйнар Бьорндален Кубок мира сборная Норвегии ЧМ-2017

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что любит биатлон и восхищается норвежцем Уле Эйнара Бьорндаленом.

    «Я никогда не был в Норвегии, но люблю зимние виды спорта.

    – Какие именно виды?

    – Очень люблю биатлон. Я никогда им не занимался... Нет, пробовал один раз. Я родом из Шварцвальда, в Германии это регион зимних видов спорта. Для меня Бьорндален – один из лучших спортсменов в истории.

    – Вы знаете, что он до сих пор выступает?

    – Это невероятно. Он ведь моего возраста, да? Сколько ему сейчас, 40 лет?

    – Ему исполнилось 43.

    – Почти как я! Я очень уважаю этих ребят за то, что они делают. Я восхищаюсь ими и смотрю биатлон, когда есть возможность», – сказал Клопп.

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