Дмитрий Губерниев: «Видит бог и телезрители подтвердят – никогда ничего плохого в репортажах про чехов не говорил»
Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает обвинения представителей чешской сборной в свой адрес необоснованными.
«Прекрасная тактика тренера чехов Рыбаржа и его друзей бить исподтишка! Видит бог и телезрители подтвердят – никогда ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил. А наоборот – восхищался спортсменами.
Милые чехи, я сделал все, чтобы Россия получила чемпионат мира 2021 года. И я горжусь этим! Счастья и здоровья вам, нашим надежным иностранным партнерам», – написал Губерниев.
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