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    Дмитрий Губерниев: «Видит бог и телезрители подтвердят – никогда ничего плохого в репортажах про чехов не говорил»

    Теги Дмитрий Губерниев сборная Чехии жен Ондржей Рыбарж сборная Чехии ЧМ-2021

    Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает обвинения представителей чешской сборной в свой адрес необоснованными.

    «Прекрасная тактика тренера чехов Рыбаржа и его друзей бить исподтишка! Видит бог и телезрители подтвердят – никогда ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил. А наоборот – восхищался спортсменами.

    Милые чехи, я сделал все, чтобы Россия получила чемпионат мира 2021 года. И я горжусь этим! Счастья и здоровья вам, нашим надежным иностранным партнерам», – написал Губерниев.

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