Телекомментатор Дмитрий Губерниев считает обвинения представителей чешской сборной в свой адрес необоснованными.

«Прекрасная тактика тренера чехов Рыбаржа и его друзей бить исподтишка! Видит бог и телезрители подтвердят – никогда ничего плохого я в репортажах про чехов не говорил. А наоборот – восхищался спортсменами.

Милые чехи, я сделал все, чтобы Россия получила чемпионат мира 2021 года. И я горжусь этим! Счастья и здоровья вам, нашим надежным иностранным партнерам», – написал Губерниев.

Губерниев не считает Ростовцева чемпионом. Серьезно?