Французский биатлонист Мартен Фуркад стал первым в истории биатлонистом, выигравшим личное золото на 7 главных стартах подряд.

Напомним, что сегодня француз взял золото в гонке преследования на ЧМ-2017.

Предыдущий рекорд принадлежал немцу Франку Ульриху, который выигрывал личные золотые медали на шести главных стартах (чемпионатах мира и Олимпиадах) подряд.