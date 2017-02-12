Мартен Фуркад стал первым в истории биатлонистом, выигравшим личное золото на 7 главных стартах подряд
Французский биатлонист Мартен Фуркад стал первым в истории биатлонистом, выигравшим личное золото на 7 главных стартах подряд.
Напомним, что сегодня француз взял золото в гонке преследования на ЧМ-2017.
Предыдущий рекорд принадлежал немцу Франку Ульриху, который выигрывал личные золотые медали на шести главных стартах (чемпионатах мира и Олимпиадах) подряд.
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