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    Мартен Фуркад стал первым в истории биатлонистом, выигравшим личное золото на 7 главных стартах подряд

    Теги чемпионат мира сборная Франции жен Франк Ульрих рекорды Мартен Фуркад ЧМ-2017

    Французский биатлонист Мартен Фуркад стал первым в истории биатлонистом, выигравшим личное золото на 7 главных стартах подряд.

    Напомним, что сегодня француз взял золото в гонке преследования на ЧМ-2017.

    Предыдущий рекорд принадлежал немцу Франку Ульриху, который выигрывал личные золотые медали на шести главных стартах (чемпионатах мира и Олимпиадах) подряд.

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