Бьорндален с 1997 года не уезжает без медалей с чемпионатов мира и Олимпийских игр

Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален сегодня выиграл бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене.

Таким образом, норвежец не уезжает без медалей с главных стартов (чемпионатов мира и Олимпиад) с 1997 года.

Стоит отметить, что свою первую медаль чемпионатов мира в карьере Бьорндален выиграл 20 лет назад (так же бронза в гонке преследования).

Всего у норвежца 45 медалей чемпионатов мира в карьере (20-14-11) и 13 медалей Олимпиад (8-4-1).