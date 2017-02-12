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    Бьорндален с 1997 года не уезжает без медалей с чемпионатов мира и Олимпийских игр

    Теги Уле Эйнар Бьорндален сборная Норвегии рекорды ЧМ-2017

    Норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален сегодня выиграл бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцене.

    Таким образом, норвежец не уезжает без медалей с главных стартов (чемпионатов мира и Олимпиад) с 1997 года.

    Стоит отметить, что свою первую медаль чемпионатов мира в карьере Бьорндален выиграл 20 лет назад (так же бронза в гонке преследования).

    Всего у норвежца 45 медалей чемпионатов мира в карьере (20-14-11) и 13 медалей Олимпиад (8-4-1).

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