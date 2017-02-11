Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс признался, что француз Мартен Фуркад не сбивал намеренно Александра Логинова в смешанной эстафете на чемпионате мира.

«Это была обычная гоночная ситуация, никакой злонамеренности. Сейчас мы должны поговорить и разрешить это дело дипломатически», – сказал Гросс.

В свою очередь немецкий биатлонист Симон Шемп заявил, что это чрезмерно – требовать наказания Фуркада за слова в инстаграме.

«Мартен всего лишь высказал свое мнение. В данный момент ситуация немного накалилась», – сказал Шемп.