Норвежский биатлонист Тарьей Бо прокомментировал конфликт между российскими спортсменами и французом Мартеном Фуркадом.

«Да, я видел то, что произошло на награждении. Было много истерик. И главной истеричкой немного показал себя Фуркад.

Разногласия они могут обсудить между собой, но когда вручаются медали, нужно демонстрировать хорошие манеры», – сказал Бо-старший.

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