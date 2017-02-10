Тарьей Бо: «Мартен Фуркад показал себя истеричкой»
Норвежский биатлонист Тарьей Бо прокомментировал конфликт между российскими спортсменами и французом Мартеном Фуркадом.
«Да, я видел то, что произошло на награждении. Было много истерик. И главной истеричкой немного показал себя Фуркад.
Разногласия они могут обсудить между собой, но когда вручаются медали, нужно демонстрировать хорошие манеры», – сказал Бо-старший.
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