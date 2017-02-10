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    Александр Тихонов: «Не верьте Бессебергу. У него нет доказательств! Глазырину отстранять нельзя»

    Теги Александр Тихонов сборная России жен допинг IBU Андерс Бессеберг Екатерина Глазырина

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал временное отстранение биатлонистки Екатерины Глазыриной на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

    «Это полное безобразие! Со стороны Макларена, WADA, IBU. Ведь нет ни одного юридического документа, который что-то доказывает по поводу Глазыриной. А они отстраняют одного за другим. Нам надо оспаривать! Нельзя отстранять, где причина? Докажите! А так – просто слова…

    Почему они это делают на основании доклада… это несерьезно. А если я завтра скажу, что Дональд Трамп принимает мельдоний? Но доказательств я не предъявлю. Что тогда?

    Нужно быть готовыми ко всему и бороться за своих спортсменов. Не верьте Бессебергу! У него нет доказательств!» – сказал Тихонов.

    Олимпийский секрет Сочи: темная история Екатерины Глазыриной

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