Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал временное отстранение биатлонистки Екатерины Глазыриной на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

«Это полное безобразие! Со стороны Макларена, WADA, IBU. Ведь нет ни одного юридического документа, который что-то доказывает по поводу Глазыриной. А они отстраняют одного за другим. Нам надо оспаривать! Нельзя отстранять, где причина? Докажите! А так – просто слова…

Почему они это делают на основании доклада… это несерьезно. А если я завтра скажу, что Дональд Трамп принимает мельдоний? Но доказательств я не предъявлю. Что тогда?

Нужно быть готовыми ко всему и бороться за своих спортсменов. Не верьте Бессебергу! У него нет доказательств!» – сказал Тихонов.

Олимпийский секрет Сочи: темная история Екатерины Глазыриной