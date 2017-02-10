Александр Тихонов: «Не верьте Бессебергу. У него нет доказательств! Глазырину отстранять нельзя»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал временное отстранение биатлонистки Екатерины Глазыриной на основании доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.
«Это полное безобразие! Со стороны Макларена, WADA, IBU. Ведь нет ни одного юридического документа, который что-то доказывает по поводу Глазыриной. А они отстраняют одного за другим. Нам надо оспаривать! Нельзя отстранять, где причина? Докажите! А так – просто слова…
Почему они это делают на основании доклада… это несерьезно. А если я завтра скажу, что Дональд Трамп принимает мельдоний? Но доказательств я не предъявлю. Что тогда?
Нужно быть готовыми ко всему и бороться за своих спортсменов. Не верьте Бессебергу! У него нет доказательств!» – сказал Тихонов.
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