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    Михал Шлезингр: «Участие Логинова в ЧМ-2017 – наглядная демонстрация того, что русские думают о допинге»

    Теги Михал Шлезингр сборная России допинг сборная Чехии Александр Логинов ЧМ-2017 Михал Крчмарж

    Чешский биатлонист Михал Шлезингр заявил, что выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в Хохфильцене неуместно.

    «В то время как решаются вопросы по ним в отношении допинга, русские ставят в гонку человека, который принимал ЭПО – худший допинг в нашем спорте. Это наглядная демонстрация того, что Россия думает о допинге.

    Если бы я шел третий этап, я бы дал ему понять, что о нем думаю», – сказал Шлезингр.

    «Думаю, Логинову не следует рассчитывать, что мы будем хлопать его по плечу и говорить: «Как здорово, что ты вернулся». Он получит от нас то, что заслуживает», – добавил Михал Крчмарж.

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