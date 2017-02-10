Чешский биатлонист Михал Шлезингр заявил, что выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в Хохфильцене неуместно.

«В то время как решаются вопросы по ним в отношении допинга, русские ставят в гонку человека, который принимал ЭПО – худший допинг в нашем спорте. Это наглядная демонстрация того, что Россия думает о допинге.

Если бы я шел третий этап, я бы дал ему понять, что о нем думаю», – сказал Шлезингр.

«Думаю, Логинову не следует рассчитывать, что мы будем хлопать его по плечу и говорить: «Как здорово, что ты вернулся». Он получит от нас то, что заслуживает», – добавил Михал Крчмарж.

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