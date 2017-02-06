Словенский биатлонист Яков Фак сообщил, что вынужден досрочно завершить сезон из-за проблем со здоровьем.

«К сожалению, не поеду на чемпионат мира. Я консультировался с тренерами и врачами. В связи с проблемами со здоровьем, которые возникали одна за другой, просто не было смысла тренироваться в том же ритме, чтобы проблемы не возникли вновь.

Самое разумное – дать телу отдохнуть. Олимпийский сезон гораздо важнее для меня, чем нынешний чемпионат мира. Необходимо поправить здоровье, чтобы провести качественную подготовку к сезону.

Решение о завершении сезона я принял на прошлой неделе. Он для меня практически и не начинался из-за всех этих проблем со здоровьем. Я совершил попытку вернуться к чемпионату мира, но в этом не оказалось особого смысла.

Было сложно принять подобное решение, но все-таки это легче, чем постоянно думать о своем здоровье, нервничать насчет того, что форма не улучшается от недели к неделе. Для меня подготовка к стартам в этом сезоне и тренировки окончены», – сказал Фак.