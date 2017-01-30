Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал подробности ситуации, произошедшей на цветочной церемонии после смешанной эстафеты на чемпионате Европы, когда по ошибке зазвучал гимн России.

«Это была цветочная церемония! Гимн включили по ошибке организаторы. Разумеется, все спортсмены, включая российскую сборную, по привычке начали спускаться с пьедестала, чтобы готовиться к церемонии награждения. Гимн потом второй раз звучал!

Единственное, я обратился в эфире к россиянам: «Ребят, если услышали гимн – постойте!» Но понятно, что спортсмены не сообразили, и все такое прочее.

Поэтому любителей заговоров прошу успокоиться. Никто не против российского гимна. Это бред, если кто думает иначе. И не надо примешивать политику к спорту.

Но замечу еще вот что – организаторы напрасно прервали гимн, потому что сама церемония награждения в эфир не попадала. Просто стоял общий план стадиона. Тут поляки до конца как бы не доработали.

Но проблема выеденного яйца не стоит. И закончу тему так: «Пока живут на свете дураки, обманом жить нам, стало быть, с руки». Привет большой всем, заговорщики!» – сказал Губерниев.