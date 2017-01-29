Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что состав команды на чемпионат мира в Хохфильцене будет объявлен 30 января.

«Пока о составе говорить рано, завтра у нас соберется тренерский штаб и мы определимся об окончательном составе на чемпионат мира. Есть ряд вопросов по женской и мужской команде. Есть вопросы и по эстафете», – сказал Касперович.

Также главный тренер прокомментировал возможное включение Александра Логинова в состав команды.

«Александр выступил на высоком уровне и показал очень высокую скорость, плюс стрелковая подготовка у него находится на самом достойном уровне. Сейчас, конечно, рано давать Саше какие-то авансы, он ведет подготовку, тем более было два пропущенных сезона. Посмотрим, в каком состоянии он будет в дальнейшем», - добавил Касперович.

Напомним, что чемпионат мира пройдет в Австрии с 9 по 19 февраля.