Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков рассказал о том, как биатлонисты пытаются влиять на результаты при помощи фармакологии.

– Почему никто из наших не пытался под астматика закосить?

– Не желают опускаться до такого. Неэтично. Были у меня товарищи, которые в качестве эксперимента использовали противоастматические аэрозоли. Брызгали в горло, говорят – помогает. Бронхи расширяются, выносливость повышается.

Но я вообще от любых предложений попробовать допинг шарахался как от огня.

– Кто вам допинг предлагал?

– Как-то вскользь обмолвился об этом в интервью, так Тихонов отругал. Дескать, обтекаемо надо формулировать. Понимаете, есть в спортивном мире доктора, которые напрямую с командами не связаны. Сегодня работают с биатлонистами, завтра – с велосипедистами. Подходят, предлагают свои услуги.

– На каких условиях?

– Десять процентов от премиальных, плюс полностью оплачиваешь фармакологическую программу, которую тебе расписывают на сезон. Разумеется, уверяют, что на допинг-контроле ничего не найдут. Но гарантий в таком деле не существует.

Раньше многие практиковали гемотрансфузию – кровяной допинг. После сбора в высокогорье у тебя забирают около литра крови, обогащают витаминами и перед важным стартом вливают обратно.

– А Сергей Тарасов на Олимпиаде в Альбервилле из-за гемотрансфузии перенес клиническую смерть. Говорил нам, что выпали волосы, ногти, с рук и ног лохмотьями слезала кожа…

– Врач при переливании крови что-то перепутал. Жуткая история. Я-то сразу отказался от подобных экспериментов. Руководство было недовольно.

– Случай с Тарасовым вас лично чему научил?

– Я и до этого дал зарок – никакого допинга! А уж после такого ужаса тем паче. На Серегу смотреть было страшно. В больнице за несколько недель похудел на восемнадцать килограммов. В самолет под руки его вели.

Самое удивительное, спустя два года в Лиллехаммере стал олимпийским чемпионом! – сказал Чепиков.