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    Андерс Бессеберг: «Вопрос об увеличении штрафа за допинг до миллиона евро должен рассмотреть юридический отдел»

    Теги допинг IBU Андерс Бессеберг

    Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг рассказал, какие требования биатлонистов, касающихся борьбы с допингом, организация готова рассмотреть в ближайшее время.

    «Изменение двух из трех правил, о которых просили спортсмены, видится мне вполне реальным. Это относится к вопросу о сокращении квот на международных соревнованиях и более длительных сроках дисквалификации», – сказал Бессеберг.

    С третьим требованием, касающимся увеличения штрафа до миллиона евро, по словам президента IBU, дела обстоят сложнее.

    «На этот счет у нас должны быть четкие правила, на которые мы можем опираться. У нас есть федерации с годовыми бюджетами в несколько миллионов евро, и есть федерации с бюджетами 50-100 тысяч евро в год. Поэтому для кого-то такое наказание будет существенным, а для кого-то – нет.

    Максимальный размер штрафа может, пожалуй, составлять, миллион в год, но мы, вероятно, должны оперировать процентными ставками этого миллиона при назначении штрафа. Этот вопрос должен рассматривать юридический отдел.

    Понимаю, что спортсменам не терпится изменить правила, но мы должны действовать в соответствии с установленным регламентом. Нельзя менять правила каждый день», – добавил президент организации.

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