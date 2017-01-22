Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг рассказал, какие требования биатлонистов, касающихся борьбы с допингом, организация готова рассмотреть в ближайшее время.

«Изменение двух из трех правил, о которых просили спортсмены, видится мне вполне реальным. Это относится к вопросу о сокращении квот на международных соревнованиях и более длительных сроках дисквалификации», – сказал Бессеберг.

С третьим требованием, касающимся увеличения штрафа до миллиона евро, по словам президента IBU, дела обстоят сложнее.

«На этот счет у нас должны быть четкие правила, на которые мы можем опираться. У нас есть федерации с годовыми бюджетами в несколько миллионов евро, и есть федерации с бюджетами 50-100 тысяч евро в год. Поэтому для кого-то такое наказание будет существенным, а для кого-то – нет.

Максимальный размер штрафа может, пожалуй, составлять, миллион в год, но мы, вероятно, должны оперировать процентными ставками этого миллиона при назначении штрафа. Этот вопрос должен рассматривать юридический отдел.

Понимаю, что спортсменам не терпится изменить правила, но мы должны действовать в соответствии с установленным регламентом. Нельзя менять правила каждый день», – добавил президент организации.