IBU проведет внеочередной конгресс для принятия новых антидопинговых правил до ЧМ-2017

Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении внеочередного конгресса организации.

«Исполком IBU полностью понимает и поддерживает инициативу биатлонистов об ужесточении антидопинговых правил в отношении федераций и отдельных спортсменов.

Чтобы ввести новые правила как можно быстрее, исполком IBU созывает внеочередной конгресс для одобрения изменений в правилах и введения их перед чемпионатом мира в Хохфильцене», – говорится в сообщении.

«Действительно, мы проведем внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила до 9 февраля», – сказал глава IBU Андерс Бессеберг «Р-Спорту».