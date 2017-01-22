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    IBU проведет внеочередной конгресс для принятия новых антидопинговых правил до ЧМ-2017

    Теги допинг IBU Андерс Бессеберг

    Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение о проведении внеочередного конгресса организации.

    «Исполком IBU полностью понимает и поддерживает инициативу биатлонистов об ужесточении антидопинговых правил в отношении федераций и отдельных спортсменов.

    Чтобы ввести новые правила как можно быстрее, исполком IBU созывает внеочередной конгресс для одобрения изменений в правилах и введения их перед чемпионатом мира в Хохфильцене», – говорится в сообщении.

    «Действительно, мы проведем внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила до 9 февраля», – сказал глава IBU Андерс Бессеберг «Р-Спорту».

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