Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Дмитрий Губерниев: «По 22 спортсменам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено»

    Теги сборная России сборная России жен допинг Дмитрий Губерниев IBU

    Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о некоторых итогах внеочередного заседание исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU), посвященного докладу Ричарда Макларена.

    «Продолжаем выступать дальше! Пока опасность миновала. 9 февраля исполком IBU, там могут быть приняты решения. Наши друзья из США и Чехии недовольны, Баба Яга опять против. Верим в чистый российский спорт, наши спортсмены всех победят!

    Уважаем взвешенное решение IBU! Еще важно: двое остаются отстраненными, по 7 атлетам расследования продолжаются. По 22 спортсменам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено», – написал Губерниев.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться