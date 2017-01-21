Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о некоторых итогах внеочередного заседание исполнительного комитета Международного союза биатлонистов (IBU), посвященного докладу Ричарда Макларена.

«Продолжаем выступать дальше! Пока опасность миновала. 9 февраля исполком IBU, там могут быть приняты решения. Наши друзья из США и Чехии недовольны, Баба Яга опять против. Верим в чистый российский спорт, наши спортсмены всех победят!

Уважаем взвешенное решение IBU! Еще важно: двое остаются отстраненными, по 7 атлетам расследования продолжаются. По 22 спортсменам из-за нехватки доказательств расследование приостановлено», – написал Губерниев.