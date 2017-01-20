Подчуфарова пропустит масс-старт в Антхольце

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова пропустит масс-старт в рамках шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Накануне россиянка стала 8-й в индивидуальной гонке, обеспечив себе место в гонке с общего старта. Если Подчуфарова пропустит гонку, то в масс-старте из россиянок выступит только Татьяна Акимова.

Женский масс-старт в Антхольце состоится 21 января, начало – 15.30 по московскому времени.