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    Подчуфарова пропустит масс-старт в Антхольце

    Теги Кубок мира сборная России жен Ольга Подчуфарова

    Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова пропустит масс-старт в рамках шестого этапа Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Накануне россиянка стала 8-й в индивидуальной гонке, обеспечив себе место в гонке с общего старта. Если Подчуфарова пропустит гонку, то в масс-старте из россиянок выступит только Татьяна Акимова.

    Женский масс-старт в Антхольце состоится 21 января, начало – 15.30 по московскому времени.

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