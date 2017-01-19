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    Виталий Мутко: «Родченков – лжесвидетель и манипулятор. Он за деньги составлял допинговую систему»

    Теги Виталий Мутко Сочи-2014 допинг сборная России сборная России жен Ричард Макларен Григорий Родченков

    Вице-премьер России по спорту Виталий Мутко назвал манипулятором бывшего главу антидопинговой лаборатории в Москве Григория Родченкова.

    «Никаких государственных допинговых программ в России нет, не было и не будет. Доклад это не подтвердил. В основном, он базируется на показаниях одного человека, который вдруг стал добропорядочным свидетелем, а на самом деле таким он не является.

    Это лжесвидетель и манипулятор. Он за деньги составлял эту систему. Когда в первом докладе были представлены факты – мы уволили его и распустили всю РУСАДА. Приняли все меры. Идет расследование Следственного комитета. Если будет доказана вовлеченность каких-то должностных лиц – они тоже понесут наказание.

    Что касается других свидетельств, связанных с какими-то концентрациями различных солей, царапинами – эксперты дадут свое заключение. Царапина на какой-то склянке – не доказательство того, что она вскрывалась», – сказал Мутко.

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