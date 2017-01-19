Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала о дисквалификации за допинг и задачах на текущий сезон.

– Очень немногие спортсмены, чьи пробы оказываются положительными, бывают готовы принять этот факт как данность. Сейчас, по истечении трех лет, вы понимаете, почему такое с вами случилось?

– Я не понимаю другого: в тот период у меня брали допинг-пробы чуть ли не каждый день. Почему какие-то из этих проб оказались отрицательными, а две, взятые в тот же период, дали положительный результат, так и осталось для меня загадкой.

Но честно вам скажу, сейчас я уже просто стараюсь обо всем этом не думать. Нет никакого смысла ворошить прошлое.

– О чем именно вы мечтаете в этом сезоне, если не секрет?

– Все спортсмены традиционно мечтают о главном старте. В этом сезоне это чемпионат мира в Хохфильцене. Летом, во всяком случае, я начинала подготовку к сезону именно с этой мыслью.

Сейчас для меня более близкая цель – чемпионат Европы, от которого напрямую зависит, попаду я на чемпионат мира или нет. Так что задача – выступить на европейском первенстве максимально хорошо, – сказала Старых.