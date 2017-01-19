Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ирина Старых: «Почему две пробы дали положительный результат, так и осталось для меня загадкой»

    Теги Кубок мира сборная России жен допинг чемпионат Европы Кубок IBU ЧМ-2017 Ирина Старых

    Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала о дисквалификации за допинг и задачах на текущий сезон.

    – Очень немногие спортсмены, чьи пробы оказываются положительными, бывают готовы принять этот факт как данность. Сейчас, по истечении трех лет, вы понимаете, почему такое с вами случилось?

    – Я не понимаю другого: в тот период у меня брали допинг-пробы чуть ли не каждый день. Почему какие-то из этих проб оказались отрицательными, а две, взятые в тот же период, дали положительный результат, так и осталось для меня загадкой.

    Но честно вам скажу, сейчас я уже просто стараюсь обо всем этом не думать. Нет никакого смысла ворошить прошлое.

    – О чем именно вы мечтаете в этом сезоне, если не секрет?

    – Все спортсмены традиционно мечтают о главном старте. В этом сезоне это чемпионат мира в Хохфильцене. Летом, во всяком случае, я начинала подготовку к сезону именно с этой мыслью.

    Сейчас для меня более близкая цель – чемпионат Европы, от которого напрямую зависит, попаду я на чемпионат мира или нет. Так что задача – выступить на европейском первенстве максимально хорошо, – сказала Старых.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться