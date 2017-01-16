Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, что пропустит эстафету в Антхольце, а также о значимости побед.

– Какова победа на вкус, когда вы так долго доминируете?

– Я уверен, что 60-я победа не будет такой же, как была первая, но для меня ценна каждая. Появляется некая рутина в победах, я это говорю без всякого высокомерия, ведь я всегда получаю максимум удовольствия от побед, от выступления в гонке, от преодоления себя.

– Что думают ваши соперники на этот счет?

– Думаю, они немного расстроены, но точно не готовы отказываться от возможности победить. Они будут бороться со мной и пытаться обыграть при малейшей же возможности. Я по-прежнему начеку. Но если я могу продолжить в том же духе, то колебаться нельзя.

– Заставят ли ваши успехи изменить вашу программу подготовки к чемпионату мира?

– Перед чемпионатом у нас еще одна соревновательная неделя. Осталось три гонки, одну из которых я пропущу, так как в команде решили, что можно дать мне отдохнуть. Получается, будет две гонки, без которых я мог бы и обойтись, но если я хочу завоевать малые хрустальные глобусы, то нужно принять участие в них.

Так что тут никаких вопросов. В Антхольце я побегу и попытаюсь приблизиться к рекорду Бьорндалена.

– А после чемпионата мира могли бы пропустить этапы?

– В конце сезона я буду идти от гонки к гонке. Посмотрим, все будет зависеть от результатов. Но сейчас я придерживаюсь первоначального плана и собираюсь бежать все этапы, – сказал Фуркад.