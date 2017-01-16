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    Мартен Фуркад: «В Антхольце пропущу эстафету, остальные гонки придется бежать, если хочу бороться за малые глобусы»

    Теги Кубок мира сборная Франции Мартен Фуркад ЧМ-2017

    Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал о том, что пропустит эстафету в Антхольце, а также о значимости побед.

    Какова победа на вкус, когда вы так долго доминируете?

    – Я уверен, что 60-я победа не будет такой же, как была первая, но для меня ценна каждая. Появляется некая рутина в победах, я это говорю без всякого высокомерия, ведь я всегда получаю максимум удовольствия от побед, от выступления в гонке, от преодоления себя.

    Что думают ваши соперники на этот счет?

    – Думаю, они немного расстроены, но точно не готовы отказываться от возможности победить. Они будут бороться со мной и пытаться обыграть при малейшей же возможности. Я по-прежнему начеку. Но если я могу продолжить в том же духе, то колебаться нельзя.

    Заставят ли ваши успехи изменить вашу программу подготовки к чемпионату мира?

    – Перед чемпионатом у нас еще одна соревновательная неделя. Осталось три гонки, одну из которых я пропущу, так как в команде решили, что можно дать мне отдохнуть. Получается, будет две гонки, без которых я мог бы и обойтись, но если я хочу завоевать малые хрустальные глобусы, то нужно принять участие в них.

    Так что тут никаких вопросов. В Антхольце я побегу и попытаюсь приблизиться к рекорду Бьорндалена.

    А после чемпионата мира могли бы пропустить этапы?

    – В конце сезона я буду идти от гонки к гонке. Посмотрим, все будет зависеть от результатов. Но сейчас я придерживаюсь первоначального плана и собираюсь бежать все этапы, – сказал Фуркад.

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